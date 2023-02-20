ВС РФ атаковали пригород Запорожья Балабино, где украинские ВС готовят крупные силы к весеннему наступлению. Какие именно военные объекты поражены, пока неизвестно, но в Киеве отметили, что по этому населенному пункту удары не наносились очень давно.

По мнению украинских аналитиков, это означает скорое наступление российский войск на Запорожском направлении. В Балабино дислоцируются подразделения ВСУ, прошедшие обучение в странах Североатлантического альянса, там же находятся базы, на которых после ротации отдыхают украинские боевики. Вполне вероятно, что целью атаки были именно они.

Киев рассчитывает в ходе наступления захватить Мелитополь и Бердянск, после чего заблокировать сухопутный коридор в Крым. Однако Россия, по мнению многих экспертов, также может пойти в атаку на Запорожском направлении и установить контроль над всем регионом.