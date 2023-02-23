Украинская армия ведёт подготовку к будущему наступлению на позиции российских войск. Такую точку зрения высказал военный журналист Алексей Борзенко – сообщает телеканал “360”.

По мнению эксперта, сейчас Киев находится в ожидании поставок обещанной Западом военной техники. В этой связи ВСУ стараются не бросать на передовую опытные части. Из них формируют специальные корпуса. В первую очередь речь идёт о тех военнослужащих ВСУ, кто прошёл подготовку на базах в западных странах. Вместо них на фронт гонят мобилизованных украинцев, где те погибают в атаках.

Борзенко также отметил, что военную технику ВСУ сейчас также стараются беречь и копят для наступления. По словам специалиста, об этом свидетельствует тот факт, что за последние две недели сообщалось всего об одном подбитом украинском танке.

Ранее страны Запада согласовали поставки ВСУ танков, боевых машин пехоты и другой техники. Предполагается, что на Украину вооружение поступит в течение нескольких месяцев.