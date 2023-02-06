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Беспилотные аппараты “Орлан-10”, которые в зоне СВО активно используют бойцы Южного военного округа, справляются с решением широкого круга задач, рассказал “Известиям” техник расчета этих БПЛА с позывным “Третий”.

Он пояснил, что дроны постоянно отслеживают любые изменения обстановки на ключевых направлениях фронта, обнаруживают перемещения подразделений противника, обнаруживают цели и осуществляют их доразведку, корректируют артиллерийский огонь.

Также модифицированные “Орланы” способны самостоятельно наносить удары по позициям противника, сбрасывая осколочно-фугасные боеприпасы. Благодаря повышенной грузоподъемности, дроны могут нести 4 таких снаряда, отыскивая намеченные цели и поражая их в автоматическом режиме.

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