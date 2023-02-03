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Пентагон продолжает придумывать все новые причины, по которым воздушный шар из Китая продолжает летать над Соединенными Штатами, хотя уже и успел перепугать половину американских граждан.

В военном ведомстве заявляют, что никакой опасности зонд в себе не таит, а также указывают на слишком большие его габариты, из-за которых он при падении может кому-то навредить.

Автор Telegram-канала Fighterbomber, в прошлом военный летчик, объяснил, что на самом деле причина кроется в другом. Зенитно-ракетные комплексы не могут сбить воздушный шар, так как он находится в стратосфере и не отражает сигнал.

Во времена СССР, по словам эксперта, для уничтожения дрейфующих аэростатов задействовались самолеты со специальным вооружением. Сейчас наиболее эффективный способ – это использование ракет с инфракрасной головкой самонаведения, которая может отреагировать на прогретую солнцем сторону шара. Но даже в этом случае его уничтожение не гарантируется.

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