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Снятие Эдуарда Москалева с должности командующего так называемой ООС указывает на то, что президент Украины Зеленский находится в панике. Это не удивительно, так как в то время, когда он говорит о скорой «перемоге», украинские войска теряют Артемовск, сдают позиции в Марьинке и Авдеевке, с трудом оказывают сопротивление в Угледаре, рассказал порталу “Свободная пресса” военный эксперт Юрий Кнутов.

Видя все это, Зеленский, который отдавал преступные по своей сути приказы удерживать населенные пункты до последнего, не обращая никакого внимания на огромные потери, просто пытается найти «козлов отпущения».

Смена командующего перед «наступлением», которое Киев анонсировал весной, может говорить и о том, что у президента Украины, вообразившего себя великим полководцем, все пошло не так, как предполагалось. Поэтому сумеет ли Украина обеспечить это самое весеннее наступление, большой вопрос.

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