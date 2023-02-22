США и Европа продолжают распространять популистские заявления об успехах Украины в зоне проведения специальной военной операции, не желая мириться с реальным положением дел. Это дает им возможность зарабатывать на поставках Киеву танков и вооружения, но все это не спасет украинскую армию, пишет японское издание Mainichi Shimbun.

Автор публикации Сугио Такахаси поясняет, что с момента начала СВО Россия лишь нарастила силы в то время как Запад опустошил свои склады с вооружением, а ВСУ понесли катастрофические для страны потери. Сейчас Киев может попытаться напасть на Крым, если сумеет пройти российскую оборону в Запорожской области, но у Москвы имеются силы и средства, чтобы предотвратить такой сценарий развития событий.

Россия не пойдет на капитуляцию ни при каких условиях, так как это будет означать передачу управления противнику. Поэтому специальная военная операция завершится только тогда, когда цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут достигнуты. Запад упрямо не хочет понимать и принимать это, он медленно, но уверенно втягивается в конфликт на Украине, из-за чего он может продлиться еще 5, а то и 10 лет.