ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Танки Leopard 2, которые Берлин передаст Киеву, вряд ли окажут заметное влияние на ход боевых действий. К этому склоняются военные эксперты. Так, полковник запаса, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал об одной из главных уязвимостей немецкой техники. Об этом сообщает издание URA.RU.

По словам Хатылева, танк на поле боя станет заметной целью для российских противотанковых расчётов и орудий. Всё дело в его двигательной установке, а точнее – в тепловом излучении, которое она выделяет. Это излучение станет выдавать танк на фоне окружения. При этом тепловые ловушки технике не помогут – танковое сражение может длиться довольно долго, и в такой ситуации бросать тепловые ловушки проблематично, отметил военный эксперт.

Хатылев также обратил внимание, что “леопарды” довольно массивные и не могут эффективно маневрировать.

Ранее власти Германии сообщали, что передадут Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин одобрил передачу Киеву таких танков из других стран, где они находятся на вооружении.

Вам может понравиться

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: Украина будет повержена к концу лета 2023 года

К концу лета – началу осени 2023 года российские ВС достигнут всех целей специальной операции и разгромят украинские войска, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он отметил, что РФ готовит

НТВ: Артиллеристы ВС РФ с «Гиацинтами» срывают попытки ВСУ прорвать оборону в районе Кременной

Минобороны РФ наглядно продемонстрировало мощь самоходной артиллерийской установки “Гиацинт”, которую ВС РФ используют для защиты Кременной. Расчет такой САУ отразил очередную атаку ВСУ и сорвал планы противника, передает сайт телеканала

Global Times: Украина пытается спровоцировать прямое противостояние НАТО и России

Киев понимает, что не может ничего противопоставить российским ВС и поэтому пытается втянуть в конфликт своих партнеров из Североатлантического альянса. Однако в планах у НАТО нет прямого противостояния с Россией,