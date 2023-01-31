Танки Leopard 2, которые Берлин передаст Киеву, вряд ли окажут заметное влияние на ход боевых действий. К этому склоняются военные эксперты. Так, полковник запаса, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал об одной из главных уязвимостей немецкой техники. Об этом сообщает издание URA.RU.

По словам Хатылева, танк на поле боя станет заметной целью для российских противотанковых расчётов и орудий. Всё дело в его двигательной установке, а точнее – в тепловом излучении, которое она выделяет. Это излучение станет выдавать танк на фоне окружения. При этом тепловые ловушки технике не помогут – танковое сражение может длиться довольно долго, и в такой ситуации бросать тепловые ловушки проблематично, отметил военный эксперт.

Хатылев также обратил внимание, что “леопарды” довольно массивные и не могут эффективно маневрировать.

Ранее власти Германии сообщали, что передадут Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин одобрил передачу Киеву таких танков из других стран, где они находятся на вооружении.