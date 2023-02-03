ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявление экс-главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина о прибытии в зону проведения специальной военной операции четырех боевых роботов “Маркер”.

Напомним, что ранее Рогозин подробно рассказал об этой новейшей российской технике. Роботы наделены искусственным интеллектом, который позволяет им самостоятельно обучаться. Также в базе данных “Маркера” имеются сведения обо всех целях. Их идентификацию робот будет проводить самостоятельно.

Литовкин пояснил, что как и другое вооружение, новейшие “Маркеры” отправлены в зону СВО для испытаний в условиях реальных боевых действий. Скорее всего, в ближайшие дни роботы примут участие в одном из боевых столкновений, чтобы продемонстрировать свои возможности.

Вам может понравиться

Минобороны показало на видео удары САУ «Мста-С» по позициям ВСУ

Минобороны РФ показало боевую работу самоходных артиллерийский установок “Мста-С” по уничтожению замаскированных позиций украинской армии. Отмечается, что расстояние до целей составляет примерно 30 километров. Для ударов по противнику российские военные

Командование ВСУ сохранило самые боеспособные подразделения для весеннего контрнаступления

Киев бросает в бой мобилизованный резерв и подразделения территориальной обороны, чтобы сохранить самые боеспособные части для весеннего контрнаступления. Так, в Соледаре оборону удерживали новобранцы и боевики теробороны, которые имели минимальный

Советник главы ДНР Гагин: Украина при кураторстве Запада пытается вести разведку на территории России

Киев пытается забрасывать на территорию России свои диверсионно-разведывательные группы. Пока они успешно уничтожаются российскими военными, однако расслабляться ни в коем случае нельзя, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Он рассказал,