Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявление экс-главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина о прибытии в зону проведения специальной военной операции четырех боевых роботов “Маркер”.

Напомним, что ранее Рогозин подробно рассказал об этой новейшей российской технике. Роботы наделены искусственным интеллектом, который позволяет им самостоятельно обучаться. Также в базе данных “Маркера” имеются сведения обо всех целях. Их идентификацию робот будет проводить самостоятельно.

Литовкин пояснил, что как и другое вооружение, новейшие “Маркеры” отправлены в зону СВО для испытаний в условиях реальных боевых действий. Скорее всего, в ближайшие дни роботы примут участие в одном из боевых столкновений, чтобы продемонстрировать свои возможности.