В прямых столкновениях с российскими ВС украинские боевики не способны добиваться успехов, поэтому и используют «тактику Нестора Махно». Вместо тачанок они используют пикапы, однако смысл остается тот же, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что пикапы с установленными на них пулеметами и минометами даже с виду напоминают «тачанки Махно». Тактика с их применением указывает на нехватку личного состава в распоряжении командования ВСУ.

Именно недостаток солдат вынуждает задействовать «блуждающие пулеметы», которые дают возможность наносить удары исподтишка, нанося при этом максимальный урон. Украинские нацисты несут огромные потери, что приводит к нехватке личного состава, поэтому они «огрызаются» именно таким образом. Пикапы быстро передвигаются, они скрываются за элементами ландшафта, поэтому их очень сложно обнаружить и уничтожить.