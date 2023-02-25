Крымский полуостров «не по зубам» украинской армии, однако стоит ожидать от нее новых пакостей, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал высказывание президента Украины Зеленского о подготовке ВСУ к «силовому захвату» Крыма.

По словам эксперта, ВСУ продолжат задействовать морские и летательные беспилотные аппараты, а также могут попытаться наносить ракетные удары по территории полуострова. Однако все это РФ уже проходила, противовоздушная оборона отлично справляется с отражением подобных атак, что доказывают несколько десятков сбитых дронов, передает издание “Известия”.

Заявление президента Зеленского о подготовке к взятию Крыма военными методами – это не более, чем пропаганда, призванная поднять боевой дух боевиков, а также продемонстрировать Западу «несокрушимость» киевского режима.