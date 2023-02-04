Российские ВС в настоящий момент завершают окружение Артемовска, поэтому битва за этот город близка к окончанию, считает военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он также отмечает, что и Северск может быть взят под контроль частной военной компанией “Вагнер” в ближайшее время.

Эксперт пояснил, что “музыканты” обходят населенный пункт с юго-запада. Они близки к освобождению села Ивановское, которое до переименования назвалось Красным. Уже сейчас они заблокировали трассу на Константиновку, которую Киев использовал для снабжения своих войск.

В результате как Артемовск, так и Северск вскоре окажутся в плотном кольце, поэтому ВСУ останется лишь один разумный выход – оставить эти населенные пункты. Впрочем, официальный Киев и лично президент Украины Зеленский продолжают заявлять о продолжении борьбы за Бахмут, несмотря на колоссальные потери.