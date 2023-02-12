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Пробные партии западной бронетехники, которые поступят на Украину в ближайшее время, в боевых действиях использоваться не будут. Они отправляются исключительно для съемок видеороликов, которые призваны поднять боевой дух украинской армии, а также создать хоть какую-то мотивацию для мобилизационного процесса, считает военный аналитик Александр Михайлов.

Он пояснил, что боевой дух военнослужащих ВСУ стремительно падает из-за чрезвычайно тяжелой обстановки на фронте. Гражданское население также не особо верит пропаганде о “скорой победе” и делает все возможное, чтобы избежать мобилизации. Танки, по мнению киевского режима, должны изменить ситуацию.

Использовать их в боях не станут, так как для этого необходимо создать инфраструктуру для обслуживания и логистические схемы для снабжения подразделений боеприпасами и горючим. Ничего этого у Киева нет. Но зато натовские боевые машины позволят показывать красивую картинку на видео, демонстрируя несуществующие “успехи”.

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