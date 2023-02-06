Успешные действия ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине достигаются эффективной работой артиллерии, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. Также важную роль в них играют штурмовые отряды пехоты.

По словам аналитика, большая часть дорог к Артемовску, являющемуся одной из самых горячих точек в зоне СВО, перекрыта полностью. Но причиной успеха является не это, а огневой контроль над остальными артериями, который обеспечивают артиллерийские подразделения, передает издание “Известия”.

Именно они не дают Киеву возможности перебросить в город подкрепление, уничтожают бронетехнику и автоколонны, оставляя ВСУ без снабжения.

Болтенков отметил также, что несмотря на поставку Западом сотен артиллерийских установок, российские войска все же имеют превосходство, благодаря максимально эффективным действиям.