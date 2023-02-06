Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Успешные действия ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине достигаются эффективной работой артиллерии, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. Также важную роль в них играют штурмовые отряды пехоты.

По словам аналитика, большая часть дорог к Артемовску, являющемуся одной из самых горячих точек в зоне СВО, перекрыта полностью. Но причиной успеха является не это, а огневой контроль над остальными артериями, который обеспечивают артиллерийские подразделения, передает издание “Известия”.

Именно они не дают Киеву возможности перебросить в город подкрепление, уничтожают бронетехнику и автоколонны, оставляя ВСУ без снабжения.

Болтенков отметил также, что несмотря на поставку Западом сотен артиллерийских установок, российские войска все же имеют превосходство, благодаря максимально эффективным действиям.

Вам может понравиться

Политолог Суслов назвал перемирие без урегулирования реалистичным и выгодным для обеих сторон сценарием на Украине

Наиболее реальным сценарием противостояния на Украине может стать его заморозка. То есть, объявление перемирия без урегулирования конфликта, которое выгодно обеим сторонам, считает политолог Дмитрий Суслов. Он пояснил, что при выполнении

В Одесской области задержали офицера Нацгвардии Украины, вымогавшего деньги у вдовы погибшего военного

В Измаиле Одесской области правоохранители задержали заместителя командира батальона Национальной гвардии. Следствие установило, что офицер требовал от вдовы погибшего украинского военного 10 процентов от положенной ей выплаты размером в 1

Политолог Марков: Гибнущие за Артёмовск бойцы ВСУ несут Зеленскому политическую выгоду

Президент Украины Зеленский получает прямую политическую выгоду от продолжения противостояния в Артемовске и увеличения числа потери среди украинских военных, рассказал политолог Сергей Марков. В своем телеграм-канале он написал, что чем