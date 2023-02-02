Прилетел с Алеутских островов, пересёк Канаду и долетел до штата Монтана. Американские военные последние несколько дней следят за воздушным шаром, который оказался над северной частью США. Об этом на брифинге для журналистов рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер – передаёт РИА “Новости”.

Чиновник уточнил, что речь идёт о высотном наблюдательном зонде. По всей вероятности, он принадлежит Китаю, добавил Райдер. Где именно шар находился на момент брифинга, представитель американского оборонного ведомства не уточнил, но добавил, что он всё ещё летает над северной континентальной частью США.

Что с ним планируют делать, Райдер также не сказал. Пока за зондом ведётся наблюдение, но срочные меры по защите секретной информации уже приняты, добавил представитель Пентагона.