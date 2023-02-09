Под Авдеевкой ВС РФ нанесли мощные удары по позициям противника с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”. РИА Новости опубликовало видеозапись этой атаки.

Российские ВС выпустили по окопам и укреплениям неонацистов полный пакет из 40 боезарядов, каждый из которых достиг цели. Отмечается, что огневое поражение противника было зафиксировано оптико-электронным комплексом “Ирония” производства РФ.

Напомним, что Авдеевка – одна из “неприступных крепостей” киевского режима, а также плацдарм ВСУ для обстрелов Донецка. ВС РФ продвигаются на этом направлении, однако на протяжении 8 лет Киев выстраивал в городе достаточно мощную оборону, на прорыв которой требуется еще некоторое время.