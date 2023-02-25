Военнослужащие ВДВ, которые прибыли в зону проведения специальной военной операции из Иваново, активно задействуют в ходе боевых действий квадроциклы. Эти транспортные средства дают возможность быстро и практически бесшумно подбираться вплотную к позициям противника на Кременском направлении и наносить по ним мощные удары, передает портал «Русская весна».

Бойцы ВДВ берут с собой противотанковые ракетные комплексы с управляемыми боезарядами, автоматические станковые гранатометы АГС-17 или минометы. Они выезжают на заранее намеченные позиции, разворачивают вооружение и накрывают противника огнем.

После этого они так же быстро перебираются на другое место и вновь атакуют позиции ВСУ. Такая тактика обеспечивает высокую мобильность, дает возможность поражать врага и предотвращать возможные ответные атаки.