Российские ВС прорвали оборону противника в Берховке и сумели зайти ему в тыл, пишет портал «Русская весна». Они уже закрепились в северной части населенного пункта и продолжают ожесточенные бои за полное его освобождение.

Напомним, наступление на Берховку российские ВС начали сразу же после освобождения стратегически важного населенного пункта Парасковиевка. Через эти два поселка проходят автомобильные трассы, позволяющие украинской армии обеспечивать снабжение своих подразделений в Артемовске, а также отправлять туда дополнительные подразделения.

Помимо Артемовска, российские ВС штурмуют Угледар и Авдеевку. Последняя располагается в непосредственной близости от Донецка и дает возможность ВСУ обстреливать столицу ДНР.