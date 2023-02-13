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Частная военная компания “Вагнер”, участвующая в российско-украинском конфликте на стороне ВС РФ, потеряла ещё один самолёт. Об этом сообщает издание “Русская Весна” (“РВ”) со ссылкой на военкора Ярема (корреспондент РИА “ФАН” Александр Яремчук).

По данным журналиста, во время выполнения боевого задания над Артёмовском (Бахмутом) был подбит бомбардировщик Су-24 (в тексте военкора указывается, что сбит “штурмовик”). Какова судьба экипажа самолёта, а также где он приземлился или упал, неизвестно.

“РВ” уточняет, что ЧВК “Вагнер” потеряла уже несколько самолётов. Истребители и бомбардировщики, которые находятся на вооружении частной военной компании, выполняют боевые задачи по поддержке пехоты при её наступлении на укрепления неприятеля.

Ожесточённые бои за Артёмовск – важный узел снабжения ВСУ в Донбассе – продолжаются уже несколько месяцев.

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