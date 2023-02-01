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Украинские ВС задействовали несколько мобильных групп на бронемашинах, пытаясь прорвать оборону ВС РФ в Кременной и выбить российские войска с позиций. Подобную тактику они уже использовались в Балаклее и тогда она позволила добиться относительного успеха.

В Кременной боевиков встретили бойцы Гвардейской 144-й мотострелковой дивизии, которые дали противнику достойный отпор. рассказал телеграм-канал “Старше Эдды”. Военные корреспонденты отметили, что ВСУ во время каждой подобной вылазки несут колоссальные потери.

Российские ВС отражают атаки и уничтожают пехоту противника, продвигаясь вперед. Боевые действия под Кременной идут на расстоянии выстрела из пистолета, что для современного противостояния и конкретно для специальной военной операции является большой редкостью.

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