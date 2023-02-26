Россия жестко ответила Польше на поставки Киеву немецких танков «Леопард-2». В страну перестала поступать нефть из РФ, что стало серьезной проблемой для польской экономики, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он пояснил, что Москва «жестко нагнула» Варшаву за отправку на Украину первых четырех боевых машин. Скорее всего, действует достаточно простая и эффективная схема – если Киев получает немецкие танки Leopard 2, поставки Польше российской нефти тут же прекращаются.

Официальная Варшава пытается делать хорошую мину при плохой игре, заявляя о наличии альтернативных источников нефти. Однако в это же время она в панике ищет варианты замены, так как экономика страны может серьезно пошатнуться, уверен военкор.