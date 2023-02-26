Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тактическом окружении Бахмута (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Артемовск).

Он также доложил, что вывести войска, которые сейчас находятся в городе и продолжают отчаянное сопротивление, не представляется возможным, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Эти сведения получают подтверждение из разных источников, находящихся непосредственно в Бахмуте. Боевики ВСУ имеют возможность выйти из города только по одной дороге через населенный пункт Артемовское (Хромово). Но российские ВС удерживают ее под огневым контролем и шансы выжить при отступлении у противника минимальны.