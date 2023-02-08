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Украинские боевики были вынуждены спешно отступить со своих позиций в районе села Спорное. Они даже бросили боеприпасы для гранатометов, которые не успели использовать, рассказал военный корреспондент издания “Известия” Денис Кулага.

Он показал упакованные боезаряды к гранатометам, а также само орудие американского производства, выпущенное в 2022 году. Оно не было использовано до конца, его просто бросили, чтобы спастись бегством.

Также Кулага отметил, что боевики переместились к птицефабрике у того же населенного пункта Спорное. Линию окопов, которая проходит вокруг сельскохозяйственного предприятия, накрывают огнем минометные подразделения ВС РФ, что приводит к новым потерям в рядах противника.

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