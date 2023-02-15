Военкор издания “Известия” Денис Кулага выложил в Сеть уникальные кадры из Артемовска, где продолжаются ожесточенные боевые действия. Ему удалось вместе с российскими ВС войти на восточную окраину города, где и сделана видеозапись.

Кулага показал высотные дома, оказавшиеся в эпицентре боев. Большинство из них разрушены, у одного из зданий сразу три перекрытия были перебиты и сложились “как карточный домик”, пишет военный корреспондент.

Он также отметил, что бои идут буквально за каждый дом в Артемовске. Российские военные вынуждены вгрызаться в каждое здание. Боевики ВСУ превратили жилые дома в крепости с огневыми точками, поэтому необходимо действовать чрезвычайно жестко, чтобы выбить их с позиций.