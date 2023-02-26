В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Военный корреспондент Александр Харченко поделился своими наблюдениями о ситуации в городе. В частности, он рассказал, что не припомнит такого количества трупов, сколько увидел за пять дней проведённых в указанном населённом пункте. Об этом пишет “МК”.

Харченко рассказал, что телами погибших военнослужащих ВСУ буквально усеяны поля и частный сектор города. При этом бойцы ЧВК “Вагнер” получили команду собирать тела противников – как только начнётся оттепель разлагающиеся трупы принесут с собой инфекции.

Военкор также рассказал, что по его наблюдениям, многие элитные подразделения украинской армии уже вышли из города. Сейчас обороной, в основном, занимаются мобилизованные солдаты. “Спецов” используют только на определённых участках для купирования прорывов однако, со слов Харченко, у них это слабо получается.

Артёмовск – город в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт считается одним из важнейших узлов снабжения всей группировки ВСУ в Донбассе.