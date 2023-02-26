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Украинская транспортная компания «Нова Пошта» предоставляет свои грузовики для перевозки на территорию страны западной техники и вооружения. Портал «Военное обозрение опубликовал видеозапись, на которой зафиксирована погрузка одной из боевых машин Spartan из Великобритании в гражданский автомобиль.

Компания «Нова Пошта» с некоторых пор озаботилась открытием новых отделений в странах Европы. Сейчас она работает только в Польше, но в ближайшее время планирует открыть представительства в Германии, Румынии и Чехии. Именно через эти страны на Украину попадает западное вооружение, поэтому деятельность компании весьма удобна для его доставки.

Российские ВС не станут наносить удары по гражданским авто даже в том случае, если будут знать о транспортировке оружия. Это знают на Украине и на Западе и пользуются этим в целях военной логистики.

Преимуществом такого подхода является и невозможность отследить технику, которая переправляется на Украину грузовыми автомобилями «Новой пошты», а также узнать точное количество боевых машин и других видов вооружения.

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