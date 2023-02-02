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Портал “Военное обозрение” показал видеозапись с последствиями российского удара по аэродрому ВСУ на первом этапе специальной военной операции. На ней видны разрушенные строения, а также перевернутые и поврежденные самолеты. В основном это Су-24 и МиГ-29.

Отмечается, что Киев хранил свои боевые самолеты под открытым небом, несмотря на их и без того плачевное состояние. Мало того, с украинских истребителей неоднократно демонтировались запасные части, чтобы починить вышедшие из строя воздушные машины в восточноевропейских странах.

После ударов ВС РФ по аэродромам, которые были фактически на виду, у Киева остались лишь мизерные запасы авиатехники. Он каким-то образом сумел восстановить поврежденные и давно подготовленные к списанию машины, но этого, как сообщают украинские летчики, катастрофически мало. Уже через полгода Воздушные силы Украины могут остаться и без истребителей, и без пилотов.

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