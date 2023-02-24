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Следующий вооружённый конфликт с участием НАТО и США начнётся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Театром военных действий станет Тайвань. Об этом на своей странице в социальной сети “Твиттер” написал бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо – передаёт РИА “Новости”.

В своём сообщении экс-парламентарий указал, что США намерены в четыре раза увеличить свой контингент на Тайване, который Филиппо назвал “второй Украиной”. Он также добавил, что “мировая война” против России и Китая становится основной повесткой для НАТО на ближайшие годы. При этом Филиппо призвал французские власти как можно скорее вывести страну из состава Североатлантического военного блока.

Китай считает Тайвань своей территорией. Однако де-факто это независимое островное государство, которое активно поддерживают Соединённые Штаты Америки.

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