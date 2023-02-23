Запад, который фактически давно является участником украинского конфликта, ставит своей целью «поражение России» и ее «разукрупнение», превращение в небольшое государство третьего мира. Однако многие эксперты считают, что это весьма ошибочные устремления.

Так, австралийский обозреватель Пол Дибб напоминает, что в распоряжении РФ имеется ядерное оружие, которое она может задействовать в безвыходной ситуации. По его словам, Москва будет оставаться «угрозой» для мира даже в том случае, если планы по ее разукрупнению каким-то чудом будут реализованы.

«Сильное ослабление, изоляция и разукрупнение России сделает её более, а не менее опасной. Она сохранит способность угрожать глобальным ядерным разрушением», написал Дибб в издании ASPI Strategist.

Он отметил, что сейчас Запад, который поставляет на Украину все новые виды вооружений, создает условия, чтобы перенести боевые действия непосредственно на территорию РФ. И в этом случае Россия может ответить «ядерным армагеддоном». Но даже если она этого не сделает, опасность все равно будет сохраняться всегда.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что западные обозреватели, которые высказывают уверенность в гипотетическом поражении РФ, рано или поздно вспоминают о ядерном оружии, которое совершенно в их планы не вписывается.