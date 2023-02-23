ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад, который фактически давно является участником украинского конфликта, ставит своей целью «поражение России» и ее «разукрупнение», превращение в небольшое государство третьего мира. Однако многие эксперты считают, что это весьма ошибочные устремления.

Так, австралийский обозреватель Пол Дибб напоминает, что в распоряжении РФ имеется ядерное оружие, которое она может задействовать в безвыходной ситуации. По его словам, Москва будет оставаться «угрозой» для мира даже в том случае, если планы по ее разукрупнению каким-то чудом будут реализованы.

«Сильное ослабление, изоляция и разукрупнение России сделает её более, а не менее опасной. Она сохранит способность угрожать глобальным ядерным разрушением», написал Дибб в издании ASPI Strategist.

Он отметил, что сейчас Запад, который поставляет на Украину все новые виды вооружений, создает условия, чтобы перенести боевые действия непосредственно на территорию РФ. И в этом случае Россия может ответить «ядерным армагеддоном». Но даже если она этого не сделает, опасность все равно будет сохраняться всегда.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что западные обозреватели, которые высказывают уверенность в гипотетическом поражении РФ, рано или поздно вспоминают о ядерном оружии, которое совершенно в их планы не вписывается.

Вам может понравиться

RusVesna: Штурмовые группы ВС России продвинулись в Марьинке

В Марьинке практически без перерывов слышна артиллерийская канонада, российские подразделения выбивают боевиков ВСУ с позиций, сообщил портал «Русская весна». Бои за поселок, который Киев превратил в один огромный укрепрайон под

«СП» назвал Угледар «Мега-опорником», который выжигают «Солнцепеками»

Киев и Запад в откровенно пропагандистских материалах пишет, что в Угледаре российские войска столкнулись с весьма сильными украинскими подразделениями, выстроившими в городе «мега-опорник». Однако ВС РФ опровергают эти заявления, уничтожая

Военный журналист Борзенко: ВСУ готовятся к контрнаступлению

Украинская армия ведёт подготовку к будущему наступлению на позиции российских войск. Такую точку зрения высказал военный журналист Алексей Борзенко – сообщает телеканал “360”. По мнению эксперта, сейчас Киев находится в