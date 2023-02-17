Один из крупных российских предпринимателей Олег Дерипаска лишился своих активов на Украине. Высший антикоррупционный суд страны постановил изъять у него имущество на сумму более 273,5 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

По решению суда, в собственность Украины отошли Николаевский глиноземный завод, компании “Глуховский карьер кварцитов”, Хустский карьер” и “Ежелевский карьер”. При этом в сообщении СБУ подчёркивается, что сам Дерипаска всячески пытался скрыть, что имеет какое-то отношения к указанным предприятиям.

Закон о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины президент страны Владимир Зеленский подписал ещё в марте прошлого года, спустя несколько недель после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. Киевские власти тогда заявляли, что национализируют всё имущество, которое принадлежит крупному российском бизнесу.