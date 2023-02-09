ВСУ стали более избирательными при нанесении ударов по городам Луганской Народной Республики. В частности, чаще под обстрел теперь попадают больницы. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на заявления временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.

В эфире телеканала “Россия 24” Пасечник рассказал, что за последнее время стало фиксироваться больше ударов по медицинским учреждениям со стороны ВСУ. “Там лежат наши раненные ребята и гражданское мирное население”, – уточнил врио главы ЛНР. Раньше, отметил Пасечник, ВСУ наносили удары по городам ЛНР более хаотично.

Сконцентрировать удары по определённым объектам вражеской стороне помогает техника западных стран. В основном, ВСУ наносят удары из систем залпового огня HIMARS. Причём под удар попадают не только больницы, но и те объекты, где находится много людей, добавил Пасечник.