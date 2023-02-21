Боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard для отправки Киеву будут готовы к июлю. В этом уверен руководитель германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом – передаёт ТАСС.

Кроме этого, Паппергер рассказал, что к концу марта подготовят для отправки на Украину 20 боевых машин пехоты Marder. Со своей стороны Писториус рассказал, что власти Германии надеются на расширение оборонных производственных мощностей в кратчайшие сроки. Глава оборонного ведомства также уточнил и сроки поставок танков Leopard 1: технику должны передать не позднее июня. Всего планируется предоставить Киеву 178 таких танков.

Кроме того, ФРГ готовится отправить на Украину танки Leopard 2. Их будет значительно меньше – всего 14 машин. Однако власти Германии согласовали реэкспорт на Украину “леопардов” из других стран, где они находятся на вооружении.

В Москве не раз заявляли, что поставка иностранного вооружения никак не приближает переговорный процесс между Россией и Украиной. Кроме того, в Кремле неоднократно подчёркивали, что западная военная техника является законной целью для российских войск.

Западные страны стали усиленно поставлять военную технику Киеву после начала специальной военной операции России в Донбассе. В настоящее время Украина добивается от западных союзников поставок боевой авиации и дальнобойных ракет.