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Позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике с каждым днём становятся всё более шаткими. Частично прерваны снабжение города Угледара боеприпасами и переброска туда военных – некоторые основные трассы перерезаны. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

Представитель властей ДНР также добавил, что около Угледара, а также у Артёмовска (Бахмута) позиции ВСУ стараются окружить и “взять в клещи”. Причём что касается последнего, то здесь операция по окружению “практически завершена”, добавил Кимаковский.

В последние месяцы в Донецкой Народной Республики ведутся ожесточённые бои. Взятие Угледара и Артёмовска рассматривается как важная задача для того, чтобы полностью освободить ДНР от украинских войск и обезопасить мирное население Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

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