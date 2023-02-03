Позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике с каждым днём становятся всё более шаткими. Частично прерваны снабжение города Угледара боеприпасами и переброска туда военных – некоторые основные трассы перерезаны. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

Представитель властей ДНР также добавил, что около Угледара, а также у Артёмовска (Бахмута) позиции ВСУ стараются окружить и “взять в клещи”. Причём что касается последнего, то здесь операция по окружению “практически завершена”, добавил Кимаковский.

В последние месяцы в Донецкой Народной Республики ведутся ожесточённые бои. Взятие Угледара и Артёмовска рассматривается как важная задача для того, чтобы полностью освободить ДНР от украинских войск и обезопасить мирное население Донбасса от постоянных обстрелов со стороны ВСУ.