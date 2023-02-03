Вслед за советником главы ОП Михаилом Подоляком, заявившим о нежелании ВСУ сдавать Бахмут, практически в том же духе высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Стоит напомнить, что в ДНР сообщают об оперативном окружении города, передает РБК.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», – сообщил Зеленский.

Напомним, что в ответ на предложение США сдать Артемовск, в котором осталось совсем мало населения, Подоляк заявил, что дело не в населении или территории, а в том, что этот город – “наши дома”. Он также сообщил, что Киев платит слишком высокую цену за удержание города, но не стал озвучивать число потерь среди боевиков ВСУ.