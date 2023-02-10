В ночь на 10 февраля российские беспилотные аппараты “Герань-2” ударили по военным и инфраструктурным объектам в оккупированном украинскими войсками Запорожье, а также в Днепропетровске и на территории Харьковской области.

Кроме того, информация об ударе поступила из Николаевской области, а в кировоградском регионе объявлялась воздушная тревога, пишет портал “Военное обозрение”.

Сообщения о запуске дронов начали распространяться еще поздним вечером 9 февраля. В Николаеве заявили, что беспилотные аппараты летят через акваторию Азовского моря. Позже поступили новости о взрывах в Днепре.

О 17 ударах по энергетической инфраструктуре заявили оккупационные власти Запорожья. Отмечается, что атака спровоцировала отключение электрической энергии в нескольких районах города.

В Харьковской области атака барражирующего боеприпаса вызвала взрыв на подстанции. Кроме того, вспышки короткого замыкания сверкали еще в течение нескольких минут подряд.