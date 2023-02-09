ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ни один мобилизованный из Тувы из заявивших о неуставных взаимоотношениях, не получил серьезных увечий, однако некоторым бойцам все же потребовалась медицинская помощь, сообщил депутат Госдумы Шолбан Кара-оол.

Он не стал вникать в подробности и отметил, что военная прокуратура продолжает расследование инцидента с избиением мобилизованных.

“Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчиненным», – рассказал депутат.

Напомним, что военнослужащие записали видео, на котором пожаловались на издевательства со стороны бойцов НМ ДНР. Также они заявили, что не получают качественное медицинское обслуживание, так как не прикреплены к конкретной войсковой части.

Вам может понравиться

Горы тел боевиков и пылающая техника ВСУ появились после ночных боев 114 бригады ВС РФ

Портал “Русская весна” опубликовал видео ночных боев 114-й бригады 1-го Армейского корпуса НМ ДНР с украинскими националистическими формированиями. Бойцы задействовали танковые подразделения и артиллерию для нанесения разящих ударов по позициям

На Украине допустили удары по территории России

ВСУ должны уничтожить “объекты” в России, которые представляют непосредственную опасность для Украины. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов. Его слова приводит РИА “Новости”. Отвечая на

Небензя: Россия навсегда устранит угрозы, исходящие со стороны Украины

Россия сделает все от нее зависящее, чтобы от Украины больше никогда не исходила угроза для РФ и ее культуры, заявил постпред при ООН Василий Небензя. Он уточнил, что в ходе