Ни один мобилизованный из Тувы из заявивших о неуставных взаимоотношениях, не получил серьезных увечий, однако некоторым бойцам все же потребовалась медицинская помощь, сообщил депутат Госдумы Шолбан Кара-оол.

Он не стал вникать в подробности и отметил, что военная прокуратура продолжает расследование инцидента с избиением мобилизованных.

“Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчиненным», – рассказал депутат.

Напомним, что военнослужащие записали видео, на котором пожаловались на издевательства со стороны бойцов НМ ДНР. Также они заявили, что не получают качественное медицинское обслуживание, так как не прикреплены к конкретной войсковой части.