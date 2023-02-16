В серых зонах Харьковской области, которые не контролируются ни одной из сторон конфликта, украинские боевики занимаются мародерством и произволом в отношении местных жителей. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Боевики в буквальном смысле выгоняют на улицу местных жителей, устраивают в их домах огневые точки и опорные пункты, заявляя, что таким образом гражданское население «помогает» украинской армии.

«Нам известно точно, что украинские нацисты буквально выгоняют людей из своих домов, делают там позиции, у них это называется помощь армии, но у всего цивилизованного мира это называется мародерство», – цитирует Ганчева ТАСС.

Он также отметил, что РФ, напротив, предпринимает все возможные меры для оказания посильной помощи населению «серых зон». В этом процессе принимает активное участие гуманитарный центр «Единой России».