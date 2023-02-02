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Российские танки “Армата” по многим важным параметрам превосходят немецкие танки Leopard 2, которые в будущем должны поступить в распоряжение ВСУ от стран Запада. Сравнение тактико-технических характеристик провело японское издание Traffic News – сообщает “Газета.ру”.

Одно из главных отличий, на которое указали японские журналисты, – беспилотная башня танка Т-14 (“Армата”). На ней размещаются только электронные системы. Все члены экипажа, включая командира, находятся в защищённом корпусе. Помимо этого, специалисты указали на пробивную способность российских танков. Снаряд, попавший с двух километров под прямым углом, способен пробить броню в 2 тысячи миллиметров. У “леопардов” при аналогичных условиях пробивная способность составит 750 миллиметров.

На дальних дистанциях “Армата” превосходит Leopard 2 – заключают авторы публикации в японском СМИ. В то же время там отметили, что в отношении серийного производства “армат” пока есть вопросы.

Ранее сообщалось, что танки “Армата” находятся в зоне СВО. Однако об их участии в боевых действиях ничего неизвестно. Танки были запечатлены на учебных полигонах. Когда в распоряжение ВСУ прибудут танки Leopard 2, неизвестно – Германия заявляла что поставит Киеву 14 боевых машин. Одновременно с этим немецкие власти одобрили реэкспорт на Украину “леопардов” из других стран, где они находятся на вооружении.

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