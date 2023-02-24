ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отношения России и НАТО могут сильно обостриться и перерасти в глобальный вооружённый конфликт. Такое развитие событий не исключили некоторые депутаты венгерского парламента в случае, если в Североатлантический блок вступят Финляндия и Швеция. Свои опасения высказал лидер фракции “ФИДЕС – Венгерский гражданский союз” Мате Кочиш. Слова депутата приводит ТАСС.

23 февраля премьер-министр Венгрии предложил депутатам правящей партийной коалиции ратифицировать протоколы о членстве в НАТО для указанных государств. Однако пока не ясна позиция всех депутатов по этому вопросу. Кочиш также указал, что ранее страны НАТО “оскорбляли Венгрию” в том числе и “вульгарным образом”. Однако теперь они просят об одолжении.

Регламент НАТО предполагает, что при вступлении новых стран-членов в альянс их кандидатуры должны согласовать все государства, которые в нём уже состоят. Швеция и Финляндия ранее сохраняли нейтралитет, однако на фоне начавшейся в прошлом году российской специальной военной операции в Донбассе изменили решение и подали заявления о вступлении в НАТО.

Вам может понравиться

Американский журналист заявил, что народ США хочет завершения конфронтации с Россией

Эскалация напряжённости между Россией и США, а также продолжение конфликта на Украине выгодны тем, для кого всё это способ заработать “очень много денег”. Народ США не хочет конфронтации с Россией.

Bloomberg: Вашингтон передал Киеву высокоточные авиабомбы увеличенной дальности

Агентство Bloomberg раскрыло некоторые подробности поставок вооружения Украине со стороны США. По данным издания, Вашингтон передал Киеву модернизированные авиабомбы JDAM – передаёт “МК”. В отличии от базовой версии, JDAM-ER (Extended

ВС Украины впервые применили для ударов по территории ДНР дальнобойные ракеты GLSDB

Скорее всего, для ударов по городам Донбасса ВСУ впервые применили бомбы GLSDB, которые запускаются реактивными системами залпового огня HIMARS, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на телеграм-канал «Два майора». Источник