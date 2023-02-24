Отношения России и НАТО могут сильно обостриться и перерасти в глобальный вооружённый конфликт. Такое развитие событий не исключили некоторые депутаты венгерского парламента в случае, если в Североатлантический блок вступят Финляндия и Швеция. Свои опасения высказал лидер фракции “ФИДЕС – Венгерский гражданский союз” Мате Кочиш. Слова депутата приводит ТАСС.

23 февраля премьер-министр Венгрии предложил депутатам правящей партийной коалиции ратифицировать протоколы о членстве в НАТО для указанных государств. Однако пока не ясна позиция всех депутатов по этому вопросу. Кочиш также указал, что ранее страны НАТО “оскорбляли Венгрию” в том числе и “вульгарным образом”. Однако теперь они просят об одолжении.

Регламент НАТО предполагает, что при вступлении новых стран-членов в альянс их кандидатуры должны согласовать все государства, которые в нём уже состоят. Швеция и Финляндия ранее сохраняли нейтралитет, однако на фоне начавшейся в прошлом году российской специальной военной операции в Донбассе изменили решение и подали заявления о вступлении в НАТО.