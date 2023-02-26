Как сообщает турецкое издание Expat Guide Turkey, мужчина, тело которого спасатели достали из-под завалов, а медики объявили мертвым, «воскрес» во время церемонии собственных похорон.

Во время работ по расчистке рухнувшего здания спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Его отправили в местный морг, чтобы там родственники смогли провести процедуру опознания, после чего были назначены похороны. Однако, когда тело мужчины должны были положить в приготовленный для него гроб, он вдруг начал подавать признаки жизни.

Как только родственники пришли в себя после увиденного, они тут же вызвали бригаду врачей скорой помощи для оказания помощи мужчине. В материале турецкого издания отмечается, что мужчина был доставлен в местный госпиталь для оказания первой помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает и он быстро восстанавливается.

Напомним, что в ночь на 6 февраля в юго-восточной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой в 7,7 баллов. По последним данным, количество погибших под завалами разрушенных зданий уже превысило 44 тысячи человек.