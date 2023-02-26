Прокуратурой Омского района Омской области была организована проверка по факту смерти 38-летней женщины на Масленицу, празднование которой проходило в санатории «Коммунальник».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, по предварительным данным было установлено, что 25 февраля на территории пансионата «Коммунальник» было организовано празднование Масленицы. Сообщается, что проходившая там лечение 38-летняя женщина решила принять участие в конкурсе по поеданию блинов. Однако во время данного конкурса женщине стало плохо. Медицинский персонал пансионата пытался оказать пострадавшей первую помощь, но она скончалась еще до приезда скорой.

Теперь следственные органы проверят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям должностных лиц пансионата, установят, были ли выполнены все требования по обеспечению безопасного проведения праздника. Также пресс-служба прокуратуры сообщила, что при наличии оснований будет использована мера прокурорского реагирования.