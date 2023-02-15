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522 миллиона долларов. Такую сумму заплатит Пентагон за производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Эти боеприпасы затем отправят на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Заниматься производством снарядов для нужд ВСУ станут компании Northrop Grumman и Global Military Products. Вся работа будет финансироваться в рамках американской государственной программы поддержки Украины.

Ранее западная пресса сообщала: боевые действия на Украине привели к тому, что США пересмотрели некоторые свои подходы к производству оружия. В частности, конфликт Киева и Москвы показал, что в артобстрелах часто используются снаряды именно калибра 155 миллиметров. В этой связи показатели производства таких боеприпасов в США подняли после февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция в Донбассе. До этого времени в США ежемесячно выпускали 14,4 тысячи указанных снарядов, в январе 2023 года – уже 90 тысяч.

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