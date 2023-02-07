Недавний инцидент с китайским аэростатом продемонстрировал, что США пока не в состоянии вести какой-либо продуктивный диалог с КНР. Такое мнение высказал американский экс-дипломат Час Фриман. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Фриман назвал реакцию Белого дома на прилетевший китайский аэростат “истерической”, которая лишь укрепила взаимное недоверие между США и Китаем. Бывший дипломат также добавил, что пока нет оснований предполагать, что политика американский властей станет гибче по отношению к КНР или к другим странам.

В начале февраля над восточной территорией США был замечен аэростат. Позже выяснилось, что он принадлежит Китаю. Власти КНР заявляли, что воздушный шар выполнял научные задачи, но сбился с курса и попал в США. Американские власти со своей стороны отметили, что шар мог использоваться для разведывательных целей, и сбили его.