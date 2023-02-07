ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавний инцидент с китайским аэростатом продемонстрировал, что США пока не в состоянии вести какой-либо продуктивный диалог с КНР. Такое мнение высказал американский экс-дипломат Час Фриман. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Фриман назвал реакцию Белого дома на прилетевший китайский аэростат “истерической”, которая лишь укрепила взаимное недоверие между США и Китаем. Бывший дипломат также добавил, что пока нет оснований предполагать, что политика американский властей станет гибче по отношению к КНР или к другим странам.

В начале февраля над восточной территорией США был замечен аэростат. Позже выяснилось, что он принадлежит Китаю. Власти КНР заявляли, что воздушный шар выполнял научные задачи, но сбился с курса и попал в США. Американские власти со своей стороны отметили, что шар мог использоваться для разведывательных целей, и сбили его.

Вам может понравиться

Политолог Марков: Гибнущие за Артёмовск бойцы ВСУ несут Зеленскому политическую выгоду

Президент Украины Зеленский получает прямую политическую выгоду от продолжения противостояния в Артемовске и увеличения числа потерь среди украинских военных, рассказал политолог Сергей Марков. В своем телеграм-канале он написал, что чем

РВ: Войска ВС РФ штурмуют Артёмовск с трёх сторон, ситуация для ВСУ близка к критической

Украинские медиаресурсы все чаще пишут о критической ситуации для ВСУ в Артемовске, где российские ВС ведут штурм уже с трех сторон одновременно, передает “Русская весна”. По словам военных корреспондентов, российские

Марочко: Киев увеличил число женщин-военнослужащих на передовой в зоне СВО

На линии соприкосновения в зоне СВО в рядах украинской армии увеличилось количество женщин, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке заметил, что Киев таким образом пытается