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Президент Соединенных Штатов Джо Байден занял второе место в пятерке главных военных преступников по версии губернатора штата Кентукки Роберта Янга. Так политик отреагировал на инициативу главы МИД Канады Мелани Жоли создать международный трибунал, который бы рассматривал военные преступления на Украине.

Янг включил в свою «пятерку» высшее руководство Соединенных Штатов. Он заявил, что любой из американских лидеров после 1945 года может быть объявлен военным преступником, передает издание “Аргументы и Факты”.

Первое место, по его мнению, занимает Ллойд Остин, возглавляющий Минобороны США. Это может указывать на наличие серьезных нарушений в американской армии, о которых знает губернатор. Три оставшихся места Янг отвел главе Госдепа Энтони Блинкену, его заместителю Виктории Нуланд, а также руководитель Службы национальной безопасности Джейку Салливану.

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