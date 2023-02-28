Власти Соединённых Штатов Америки полагают, что КНР не слишком серьёзно настроена участвовать в завершении конфликта на Украине, несмотря на опубликованный ранее мирный план. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Слова чиновника приводит ТАСС.

По словам представителя Госдепа, если бы Пекин действительно хотел как-то поучаствовать в урегулировании российско-украинского конфликта, то шёл бы на такие же активные контакты с Киевом, как и с Москвой, а также изучил бы украинскую позицию по соответствующей проблеме. Но этого не происходит и, следовательно, можно предположить, что власти КНР не особо заинтересованы в урегулировании конфликта, поэтому публикуют “несерьёзные предложения” – сказал Прайс.

Ранее МИД КНР опубликовал мирный план по Украине из 12 пунктов. В их числе прекращение огня, соблюдение законных интересов стран в области безопасности, отказ от одностороннего введения санкций и так далее.