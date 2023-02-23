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Президент США Джо Байден посетил Киев для поднятия собственного рейтинга. Других причин приезжать на Украину у него не было. Такое мнение высказала американская журналистка Мегин Келли в эфире Sky News Australia – передаёт РИА “Новости”.

Байден с необъявленным визитом прибыл в Киев 20 февраля. Там он встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и в очередной раз пообещал оказывать Украине помощь столько, сколько это потребуется. По мнению Келли, на самом деле Байдену нужна была только эффектная фотосессия, которая бы подняла его авторитет в глазах американцев после недавних “нелестных репортажей”.

Американская журналистка также назвала выдумкой утверждение Байдена, что народ Америки солидарен с властями по вопросу поддержки киевского режима. Келии отметила: опросы общественного мнения показывают, что американцы стали более прохладно относиться к финансовой и военной помощи Украине, что невыгодно нынешнему хозяину Белого дома.

По словам Келли, заявления администрации США о том, что поездка Байдена на Украину готовилась давно, тоже не соответствуют действительности. Вероятно, решение о том, что американскому лидеру стоит посетить Киев было принято в кратчайшие сроки. Этим и объясняется то, что оно произошло неожиданно.

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