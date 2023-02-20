Огромная военная и стратегическая ценность Крыма делает его целью номер один для украинской армии. ВСУ будут прикладывать максимум усилий, чтобы вернуть полуостров в состав Украины. Об этом заявил генерал Бен Ходжес, который ранее командовал сухопутными силами армии США в Европе, – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на портал The War Zone.

По словам Ходжеса, без Крыма Украина не сможет быстро восстановиться после окончания конфликта с Россией. Полуостров превращает Азовское море с потенциальными запасами природного газа во внутреннее море России. Следовательно, сейчас украинской армии нужно сосредоточить усилия на возвращении Крыма, заявил Ходжес. Он также высказал мнение, что на этом фоне ВСУ следует экономно использовать силы в боях на восточном направлении.

Крым вошёл в состав России в 2014 году. Основанием для этого стали результаты референдума, на котором подавляющее большинство проживающих на полуострове людей высказались за присоединение к России. Ни Украина, ни её западные союзники результатов референдума не признали и по-прежнему считают Крым украинской территорией.