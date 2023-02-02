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Бойцы российской армии продолжают методично уничтожать украинскую бронетехнику. Телеграм-канал “Операция Z” опубликовал кадры поражения вражеского бронетранспортёра (БТР) – сообщает “Лента.ру”.

В ролике, снятом в зоне проведения специальной военной операции, видно, как противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) “Штурм-С” готовится выстрелить по неприятелю: выдвигается орудие. Затем происходит выстрел. Утверждается, что в качестве снаряда использовалась сверхзвуковая ракета “Кокон”.

Дальше – кадры, снятые через тепловизор. На них отчётливо видно, как снаряд подлетает к украинскому бронетранспортёру и взрывает его.

Когда и где было снято видео, не уточняется.

Как правило, под удар российских войск попадает техника, которую Киеву передали страны НАТО. Военные эксперты отмечали, что запасы вооружения, оставшегося на Украине с советских времён, к настоящему времени практически иссякли.

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