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Портал «Русская весна» рассказал о сражении российских ВС против пытающихся перейти в контрнаступление боевиков ВСУ на американской бронемашине MRAP MaxxPro. Также военные корреспонденты опубликовали видеозапись данного боя.

Отмечается, что запись делала украинская сторона. На ней видно, что бронеавтомобиль движется прямо на окопы российских военных, беспрерывно стреляя из пулемета Browning M2 калибра 12,7 миллиметра.

Бойцы ВС РФ используют гранатометы и два раза подряд попадают точно по вражескому броневику. На этом видео обрывается. Исход боя неясен, но можно предположить, что MRAP MaxxPro был успешно уничтожен вместе с экипажем.

Напомним, что украинские военные закончили обучение использованию немецких боевых машин пехоты «Мардер», которые в ближайшее время могут оказаться на передовой.

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