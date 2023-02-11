ВСУ накапливают свежие силы в районе Кременной и Сватово, рассчитывая на контрнаступление. Но пока инициативой безраздельно владеют российские ВС, наносящие сокрушительные удары по подразделениям противника, пишет портал “Военное обозрение”.

Так, в районе балки Журавка ВС РФ задействовали танки Т-90М “Прорыв” и “Штурм-3” для ударов по обороне противника. Соответствующая видеозапись, сделанная от первого лица, появилась в телеграм-каналах.

Также ВС РФ нанесли удар по колонне бронетехники ВСУ. Одна из машин, которая шла впереди, внезапно загорелась. Экипаж танка, ехавшего следом за ней и также получивший повреждения, попытался взять боевую машину на буксир, однако затем правильно оценил обстановку и предпочел спастись бегством.