Новый видеоролик об исторической компьютерной игре «Смута» от российских разработчиков в жанре экшен-RPG был опубликован на YouTube-канале «Навигатор игрового мира».

В опубликованном ролике можно увидеть быт обычных деревенских жителей, поселение и даже осадку крепости, сопровождающуюся поджиганием деревянных стен. Возможно, в скором времени разработчики игры – студия Cyberia Nova опубликует свою версию трейлера, в которой будут добавлены новые сцены из компьютерной игры.

Как следует из синопсиса, в игре будет рассказана история одного из бояр по имени Юрий Милославский, который приложили усилия к завершению периода Смуты, и помог объединить Московскую Русь. Сообщается, что события исторической игры будут происходить в начале XVII века.

Разработчики обещают выпустить сразу две версии игры: для ПК и консолей. Релиз игры должен состояться ближе к концу текущего года. Хотя точных сроков разработчики пока стараются не озвучивать.